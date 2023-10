È stato un altro fine settimana di sangue sulle strade pugliesi. È di due morti e di almeno cinque feriti il drammatico bilancio di due diversi incidenti avvenuti tra le province di Bari e Taranto. Il più tragico si è verificato nella tarda mattinata di domenica 29 ottobre, sulla provinciale 230 che collega Gravina in Puglia a Spinazzola. A perdere la vita una bambina di appena 10 anni, residente nel Foggiano, morta sul colpo nel violento impatto tra due auto. La piccola viaggiava in compagnia di altre tre persone, rimaste ferite e trasferiti presso l’ospedale “Perinei” di Altamura. Feriti anche i due occupanti dell’altra vettura.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, con le due macchine che si sono scontrate frontalmente. Sul posto tre ambulanze del 118 ed un’automedica. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Altamura, che avranno il compito di fare luce sull’accaduto.

Teatro della seconda tragedia stradale, avvenuta sabato, è stata invece la statale 100, nel tratto compreso tra il centro abitato di Mottola e la frazione di San Basilio, nella provincia di Taranto. La vittima è un 75enne originario di Fiumicino, che viaggiava solo a bordo di un’Alfa Giulia. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto che è uscita di strada e, dopo aver sfondato il guardrail, è finita in una scarpata.

Inutile l’intervento degli operatori sanitari, che hanno potuto solamente constatare il decesso del 75enne. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.