Incappucciato e costretto a salire sull’auto dei rapinatori, poi rilasciato dopo circa un’ora nelle campagne tra Minervino Murge e Canosa di Puglia. Il suo mezzo con a bordo merce da 10mila euro sparito nel nulla. E’ quanto accaduto ad un autotrasportatore 60enne di Bitonto nella mattinata di giovedì 19 ottobre. L’uomo stava percorrendo la tangenziale di Bari ed era diretto a Gioia del Colle. A bordo del suo tir trasportava generi alimentari. Ad un certo punto è stato affiancato da un’auto di colore scuro, con a bordo almeno tre persone armate e con il volto coperto. I malviventi lo hanno costretto a fermarsi e a scendere dal mezzo. Uno di loro si è messo alla guida del camion mentre l’autotrasportatore è stato subito incappucciato e fatto salire a bordo dell’auto. Dopo oltre un’ora è stato lasciato a ridosso della strada che collega Minervino Murge a Canosa. A quel punto il 60enne ha chiamato i soccorsi. L’uomo è stato quindi raggiunto dagli agenti di Polizia di Stato che hanno raccolto la sua drammatica testimonianza. Secondo quanto emerso sta bene e non sarebbe stato aggredito dai rapinatori, dei quali si è persa ogni traccia, così come del mezzo con a bordo circa 10mila euro di prodotti alimentari. In corso le indagini per identificare gli autori della rapina.