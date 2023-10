Nell’ambito della misura Rigenerazioni Creative, promossa dal Comune di Bari a valere su fondi del POC Metro 2014/2020, si è tenuta questa mattina nell’area di proprietà comunale in via Costa, a San Girolamo, la festa di inaugurazione del parco Girolamo al termine degli interventi di riqualificazione realizzati da Archistart, Studio di architettura che organizza ogni anno concorsi e workshop di autocostruzione e rigenerazione urbana per giovani architetti, e La Pietra scartata, associazione che si occupa di progetti di rigenerazione urbana, agricoltura, artigianato, arte terapia, volti ad aiutare il rinserimento di ex carcerati ed ex tossicodipendenti.

Nei mesi scorsi le associazioni aggiudicatarie del bando Rigenerazioni creative (Linea A) hanno ripulito l’area – uno spazio a lungo abbandonato, di circa 850 mq, ubicato tra l’I.C. Eleonora Duse e il giardino Triggiani – conferendole una nuova identità con arredi, vegetazione, attrezzi per attività motorie e con la predisposizione di un orto urbano per permettere a tutti e tutte, grandi e piccoli, di “abitare” il parco.

Gli interventi eseguiti da Archistart hanno riguardato la pavimentazione di una porzione di parco, su cui sono state riposti tavoli e sedute realizzati in autocostruzione e ancorati a delle aiuole in cemento in cui sono stati piantati degli alberelli, in aggiunta alle alberature disposte in tutta l’area del parco. Alcune aiuole di legno basse, invece, sono state poste a delineare il perimetro di un piccolo orto urbano.

Per rendere riconoscibile l’area sono stati coinvolti gli studenti della vicina scuola Duse, che hanno poi contribuito alla creazione dell’identità di questo spazio. Dopo aver definito i punti di forza e le criticità del quartiere e individuato gli elementi principali che caratterizzano l’area, i partecipanti hanno ideato delle mascotte, i quattro guardiani del parco, coloratissimi personaggi che rappresentano l’essenza del quartiere: il faro, il mare, il verde, il cibo. I guardiani realizzati durante il laboratorio sono stati rielaborati graficamente e semplificati per essere riprodotti con sagome in legno, dipinte con gli studenti e assemblate, dando vita a delle coloratissime sculture di legno ad altezza uomo.

Questa mattina, nel corso dell’inaugurazione, gli studenti hanno partecipato a un laboratorio di giardinaggio per allestire l’orto del parco con numerose piantine aromatiche. A seguire, i quattro guardiani sono stati portati in marcia, dalla scuola al parco, accompagnati dalla musica della Stella band. Dopo un breve momento di racconto del progetto alla presenza dell’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, del presidente del Municipio III Nicola Schingaro, del dirigente scolastico Gerardo Marchitelli e i rappresentanti delle associazioni coinvolte, la festa del parco è proseguita con un momento conviviale sulle note della street band.

“Oggi inauguriamo questo luogo – ha esordito Paola Romano -, che è stato pensato e progettato dagli alunni della scuola Duse e da due associazioni che hanno messo insieme conoscenze tecnico- architettoniche e cura dello svantaggio sociale per trasformare un pezzo di terreno incolto in uno spazio bello e accogliente dove trascorrere il proprio tempo libero per studiare all’aria aperta, praticare sport o semplicemente giocare. Oggi la comunità degli studenti che ha contribuito alla realizzazione di questo spazio ha manifestato la voglia di curarlo, proteggerlo e renderlo ancora più bello, e questo desiderio è la migliore garanzia per il futuro del parco Girolamo”.

“È molto bello il parco del quartiere San Girolamo – ha osservato Nicola Schingaro -. Ma soprattutto, questa mattina, è stato emozionante vederlo già così pieno di ragazze e ragazzi ne corso dell’inaugurazione. Sarà appunto un parco di quartiere, vale a dire uno spazio di aggregazione, un luogo dove i giovani potranno vivere i loro processi di socializzazione, che è anche apertura e conoscenza di sé come pure condivisione delle proprie emozioni. Qui bambini e adolescenti potranno crescere insieme e allo stesso tempo prendersi cura del parco, che è un bene comune e per questo andrebbe custodito dall’intera comunità del quartiere”.

Rigenerazioni Creative è un’iniziativa del Comune di Bari finanziata attraverso il Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 (azione I.3.1 – Progetto POC_BA_I.3.1.e – CUP 92I19000010001), finalizzata al coinvolgimento dei cittadini in percorsi di rigenerazione di aree pubbliche urbane in linea con i principi di inclusività e partecipazione.

In particolare la linea di intervento A supporta la rifunzionalizzazione di aree pubbliche in stato di abbandono, da recuperare e rivitalizzare attraverso interventi di giardinaggio condiviso, arte pubblica, animazione e da affidare tramite un accordo di collaborazione ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.