Un 20enne è stato arrestato lunedì sera dalla polizia locale di Bari colto in flagrante mentre stava rubando denaro dalla cassa di un negozio di alimentari.

È accaduto in via De Rossi, in pieno centro, e gli agenti sono stati attirati dalle urla di alcune persone che inseguivano un giovane in fuga. Prontamente bloccato dopo pochi metri, approfittando della momentanea disattenzione del titolare del negozio aveva aperto il registratore di cassa e sottratto 550 euro.

Tutte le fasi del furto erano state riprese dal circuito di videosorveglianza del locale e l’intera somma restituita al proprietario. Per l’uomo, italiano, residente nella provincia di Bari, è scattato l’arresto e la denuncia per furto aggravato e resistenza ai pubblici ufficiali.