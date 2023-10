Valorizzare il fenomeno migratorio e i suoi riflessi sui minori e i più fragili, soprattutto i minori stranieri non accompagnati, e l’importanza dello studio e della formazione per il futuro dei ragazzi. Sono questi i due principali filoni del percorso pensato dal Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in occasione della giornata internazionale del 20 novembre. Proprio per raggiungere questo ultimo obiettivo è stato organizzato l’evento “La Fisica che ci Piace – Lo Show” con la partecipazione del “prof. influencer” Vincenzo Schettini, concepito e realizzato in un vero e proprio tour di tre tappe.

Il tour partirà dalla Provincia Bat il 17 ottobre, nel Liceo Scientifico Statale “V.Vecchi” di Trani dalle ore 11:30, proseguendo per la Provincia di Taranto il 14 novembre, all’interno del Teatro Comunale Fusco dalle ore 11:30. lI tour approda, come tappa conclusiva, il 27 novembre nell’Agorà del Consiglio regionale della Puglia. Tappa centrale del percorso dedicato a bambine/i e adolescenti sarà la visita che avrà luogo il giorno 20 novembre: il Garante si recherà in visita presso centri e comunità dedicati all’accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati.

