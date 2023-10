Tornano le tende sotto L’Università di Bari posizionate dagli studenti come forma di protesta contro il caro affitti. Ciò che chiedono è l’abolizione della legge 431/98 e la reintroduzione dell’equo canone, più fondi per gli studentati pubblici, nuovi criteri di accessi ai bandi, un tavolo di confronto permanente e l’introduzione di un reddito studentesco per far fronte agli effetti del carovita sugli studenti delle fasce popolari.