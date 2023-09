Se da un lato c’è la presentazione dei due nuovi elettrotreni di Ferrotramviaria questa mattina a Bitonto, dall’altro c’è una popolazione di pendolari che continua a chiedere interventi per diminuire i disagi che quotidianamente si registrano sulla tratta. Le difficoltà maggiori sono quelle che vivono i pendolari di Barletta, Andria e Corato.

Se per il raddoppio della tratta Andria-Barletta bisognerà aspettare almeno il 2026 proseguono invece i lavori di interramento nell’abitato di Andria che, al momento, hanno come scadenza ufficiale fine giugno 2024 anche se da più parti si preannuncia la possibilità di una richiesta di ulteriore proroga che permetta di terminare tutte le opere a fine anno 2024. Ma il problema principale per le continue perturbazioni sulla rete, per Ferrotramviaria, possono essere addebitate soprattutto ai passaggi a livello ancora 19 sulla tratta che fino a qualche anno fa ne contava addirittura 78.

Da ieri, come ha ribadito l’Ing. Nitti, sono in vigore anche i nuovi orari che puntano a snellire alcuni viaggi. L’impatto per i pendolari non è stato dei migliori anche se da Ferrotramviaria restano particolarmente fiduciosi che si sia intrapresa la strada giusta.



