La Guardia di Finanza partecipa alla Campionaria Generale Internazionale, da anni una tra le principali fiere italiane e del Mezzogiorno, giunta alla 86^ edizione ed in corso di svolgimento nel capoluogo pugliese dal 9 al 17 settembre 2023. Le Fiamme Gialle sono presenti per l’intero periodo della Campionaria con uno stand espositivo lungo il viale d’ingresso “Italo-Orientale”, ove sono esposti automezzi terrestri e navali, equipaggiamenti, attrezzature all’avanguardia in dotazione al Corpo (droni), uniformi (tenuta da sommozzatore e pilota di aeromobili), modellini di unità navali ed aeree, nonché una Fiat Balilla d’epoca proveniente dalla collezione del Museo Storico della Guardia di Finanza. Presso il front office dello stand sono presenti militari delle componenti operative ordinarie e specialistiche del Corpo (Servizi Navale, Aereo, Cinofili e Antiterrorismo-Pronto Impiego). Negli spazi espositivi dedicati avranno luogo, durante tutta la giornata, tra l’altro, esibizioni delle unità cinofile (antidroga, antitabacco, antivaluta) che simuleranno attività operative a contrasto dei traffici illeciti. Al termine della cerimonia di apertura svoltasi sabato 9 settembre il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini, presenti il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Fabrizio Toscano ed il Comandante Provinciale Bari, Generale di Brigata Pasquale Russo, ha visitato, tra gli altri, anche lo stand allestito dalla Guardia di Finanza, manifestando il proprio interesse per i mezzi moderni e storici esposti e rimarcando l’apprezzamento per la complessiva attività svolta quotidianamente dai Finanzieri, oltre ad assistere ad una dimostrazione delle unità cinofile. L’evento rappresenta una vetrina rivolta ai cittadini per promuovere e per far conoscere i molteplici settori di intervento in cui la Guardia di Finanza è chiamata ad operare al servizio della collettività, a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del Paese.