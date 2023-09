Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, su un’area esterna al capannone della azienda “Recuperi pugliesi” nella zona industriale di Modugno. Le fiamme hanno riguardato rifiuti che l’impresa compatta e che erano sistemati sul terreno in cui si è sviluppato il rogo la cui natura è per ora sconosciuta. A lavoro ci sono sette squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari. Le fiamme sono state definitivamente domate.

Il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, in via cautelativa, ha emanato un’ordinanza in cui dispone di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva e di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti.

Nel frattempo è stata interessata l’Arpa che provvederà alle verifiche del caso.