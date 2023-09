Laboratorio clandestino per la coltivazione di marijuana in un appartamento non distante dal centro storico di Altamura: è quanto hanno scoperto i finanzieri della compagnia di Altamura che hanno denunciato un giovane per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno avvertito un intenso odore di marijuana durante alcuni sopralluoghi eseguiti nei pressi dell’immobile. Individuato l’appartamento, le Fiamme Gialle sono intervenute rapidamente con una perquisizione.

E qui la scoperta: nell’abitazione era stata allestita una vera e propria serra artigianale corredata di lampade, strumenti per monitorare temperatura e umidità, ventilatore e deumidificatore. I finanzieri hanno sequestrato il laboratorio, diverse piante di cannabis indica in fluorescenza alte più di 1 metro, circa 300 grammi di marijuana (già essiccata e pronta per il consumo), 41 semi di cannabis (di diversa tipologia) e 5,20 grammi di hashish.