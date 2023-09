L’assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, denuncia sui sociale un “ennesimo furto” avvenuto “stanotte a danno del Centro Servizi per le Famiglie-Japigia Torre a Mare dell’Assessorato al Welfare” dal quale i “ladri” hanno sottratto “tanti materiali informativi ed educativi utili per i laboratori, perfino svuotando l’emporio dei beni di prima necessità destinato a neonati e famiglie in difficoltà del quartiere”.

“Una violenza – evidenzia l’assessora – commessa nei confronti di tutti e tutte. Un’offesa grave alla quotidianità di tanti minori e famiglie che trovano in servizi come questo, un luogo accogliente, sicuro, dove rifugiarsi da violenze, disagio, solitudine, nei propri contesto di vita, specialmente in un quartiere complesso come Japigia”.

“Il welfare – prosegue – non è solo speranza, desiderio, cura e fiducia, ma anche tenacia, passione, coraggio e denuncia! Non saranno i furti, i pregiudizi, l’intolleranza, l’illegalità, gli atti vandalici o le provocazioni a fermarci. Andiamo avanti. Un abbraccio personale di coraggio e tenacia alle operatrici, alle famiglie e alle realtà che lo gestiscono”.