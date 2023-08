Attimi concitati questa mattina nella zona di Carbonara, a Bari. Erano all’incirca le 12 quando la Polizia di Stato è intervenuta su segnalazione della centrale operativa dopo l’avvistamento di un’auto che era stata rubata nei giorni precedenti nel capoluogo pugliese. Si trattava di una Lancia Musa di colore rosso. Una delle volanti, raggiunto il veicolo, ha imposto l’alt all’uomo che era alla guida, ma quest’ultimo ha preferito darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento rocambolesco dove non sono mancati i tamponamenti. Gli agenti hanno quindi sparato alcuni colpi di pistola che hanno mandato in frantumi alcuni vetri dell’auto. A quel punto il fuggitivo si è fermato per poi far perdere le tracce a piedi. Si sarebbe dileguato nelle campagne circostanti. L’inseguimento è terminato davanti all’ospedale “Di Venere”. Negli attimi concitati dell’inseguimento, un ispettore di Polizia è rimasto lievemente ferito al braccio, probabilmente causato dall’impatto tra la volante e l’auto inseguita. L’agente è stato soccorso al pronto soccorso del “Di Venere”. Nessun’altra persona è rimasta ferita. Ora è caccio al ladro d’auto in fuga.