Ancora spari a Carbonara, quartiere nella periferia di Bari. Almeno tre i colpi di arma da fuoco che sono stati fatti esplodere a due passi dalla centralissima piazza Umberto I, piena di persone per il concerto del gruppo musicale Terraross organizzato nell’ambito del progetto E…state nel Municipio 4. Il fatto, che poteva finire in una vera e propria tragedia, è avvenuto davanti al civico 57, in prossimità della salumeria Landi. Non sono stati registrati, invece, al momento, feriti. Dalle prime ricostruzioni l’agguato sarebbe stato compiuto da una persona a bordo di una moto che, dopo aver sparato senza andare a segno, sarebbe scappata e poi caduta dal veicolo e avrebbe proseguito la sua fuga a piedi. Sul posto sono intervenuti la Polizia scientifica e la Squadra mobile della Questura di Bari che hanno subito proceduto a isolare la zona per effettuare tutti i rilievi dal caso. Le indagini ancora in corso puntano a far luce sull’accaduto e per risalire all’autore del folle gesto. Un altro episodio da condannare dopo l’ultima sparatoria, sempre a Carbonara, datata 5 giugno, quando un uomo di 51anni è stato ferito alle gambe in stradella Boezio.