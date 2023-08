E’ un 73enne di Bari l’uomo ritrovato morto nel pomeriggio di martedì 22 agosto su un tratto di spiaggia del lungomare di Palese. A identificarlo sarebbe stata la sorella della vittima che era in pensiero per lui e aveva iniziato a cercalo non avendo più sue notizie. Incrociando una pattuglia di carabinieri, la donna avrebbe chiesto aiuto e i militari le avrebbero mostrato la foto del 73enne consentendone l’identificazione. La Procura di Bari, che coordina le indagini affidate alla Polizia di Stato, ha disposto l’autopsia per stabilire la causa esatta del decesso. Non è escluso, però, che l’anziano abbia avuto un malore improvviso mentre stava nuotando in mare, annegando tragicamente. Secondo quanto emerso finora, l’uomo era andato da solo in spiaggia, un tratto di scogliera. Alcuni bagnanti lo avrebbero visto cambiarsi ed entrare in acqua. Poco dopo è stato ritrovato il suo corpo riverso in acqua. Ma i soccorsi scattati immediatamente proprio su segnalazione dei bagnanti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuto anche il personale della capitaneria di porto. Ora si attende l’esito dell’esame autoptico sulla salma che è stata portata al Policlinico di Bari.