È un’estate 2023 da record per gli aeroporti pugliesi. Sono infatti più di un milione i passeggeri transitati negli scali di Bari e Brindisi, nel solo mese di luglio, con un incremento di quasi il 3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A scattare una foto della situazione è Aeroporti di Puglia, che, attraverso una nota, ha diffuso i dati relativi al traffico aereo nella regione.

A crescere, in maniera più consistente, sono i passeggeri delle linee internazionali, che hanno registrato addirittura un +15% rispetto ad un anno fa. Dal report emerge invece un lieve calo nel traffico nazionale, rispetto a luglio 2022. Numeri alla mano, lo scorso mese, sono stati oltre 725mila i viaggiatori registrati all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari, che si aggiungono ai circa 387mila dell’aeroporto del Salento. Buoni anche i risultati del “Gino Lisa”: a luglio hanno volato da e per lo scalo foggiano più di 6.200 viaggiatori.

Cifre più che confortanti anche quelli su base annua. Nei primi sette mesi del 2023, emerge dal report di Aeroporti di Puglia, il traffico passeggeri su Bari e Brindisi ha superato quota 5 milioni e mezzo, mentre l’aeroporto di Foggia ha registrato oltre 26mila viaggiatori. Dati che vanno valutati anche tenendo conto del contesto storico ed economico nazionale ed internazionale, oltre che degli scioperi che hanno interessato il trasporto aereo nei mesi di maggio, giugno e luglio.

E il trend è in crescita anche in questo inizio di agosto. I dati relativi ai primi dieci giorni del mese, parlano di un incremento del traffico, che si attesta intorno ai 388mila passeggeri in arrivo e in partenza su Bari e Brindisi, pari a circa l’1% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma i numeri, entro la fine del mese, sono destinati a salire ancora.