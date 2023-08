Un altro fine settimana segnato drammaticamente dagli incidenti mortali. E’ di due morti il bilancio di due sinistri avvenuti domenica 6 agosto. Il primo si è verificato a Bari, poco dopo le 13. Uno schianto violentissimo tra un motociclista e un’automobile avvenuto in via Fanelli. Domenico Basile, 78 anni, residente a Carbonara, non ce l’ha fatta. L’uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua Vespa rossa quando, in prossimità di un incrocio, ha impattato contro una Toyota Yaris. Inutili i soccorsi giunti sul luogo prontamente. Sul posto anche Polizia Locale di Bari, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi sulla dinamica.

E’ invece giovanissima la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio, attorno alle 15, a Taranto in zona Tre Fontane, nella borgata di Lama. Anche qui, tra moto e auto. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni che era a bordo del due ruote. Nell’impatto il corpo del giovane è stato sbalzato per diversi metri. Ferite lievi, invece, per il conducente della vettura. I sanitari giunto sul posto hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, ma senza esito. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Taranto.

In serata un altro incidente, sempre nel Tarantino, fortunatamente senza vittime. Lo scontro tra due moto, per cause tutte da accertare, tra Leporano e Talsano. Il bilancio in questo caso è di tre feriti.