Una discarica a cielo aperto, in strada, per la quale è stato necessario un intervento straordinario di pulizia. E’ successo questa mattina a Bari, nel quartiere San Paolo, in via Candura. Immondizia di ogni genere lasciata senza regole nonostante la raccolta differenziata porta a porta. Gli operatori di Amiu sono intervenuti all’alba. Un’azione di pulizia documentata dal presidente della società che si occupa della raccolta rifiuti, Paolo Pate. Sul posto anche il direttore generale Antonicelli e gli agenti di Polizia Locale. Tra i rifiuti c’erano mobili, materassi e frigoriferi. In un carrellato per la plastica (che sarebbe dovuto rimanere all’interno del condominio non essendo oggi prevista la sua raccolta) erano presenti sacchetti con immondizia indifferenziata. La denuncia, documentata la presidente di Amiu, si accompagna però ad un tentativo di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, un dialogo aperto con loro per far capire l’importanza della differenziata e del rispetto delle regole imposte dal calendario settimanale di raccolta. Il confronto ha visto la partecipazione di diversi cittadini proprio durante le operazioni di rimozione di tutti i materiali. «Siamo qui per far capire come tutto questo non possa far altro che nuocere a loro», ha detto il presidente di Amiu Paolo Pate. L’area è stata ripulita in poche ore con il coinvolgimento di tanti operatori. La lotta all’abbandono incontrollato di rifiuti, fenomeno purtroppo diffuso nel capoluogo pugliese, prosegue unendo periferia e centro cittadino.

Pochi giorni fa, proprio nel centro storico di Bari, il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo in una zona dove erano stati abbandonati altri rifiuti di ogni genere, tra cui mobili, un frigorifero e altro materiale ingombrante. Il primo cittadino barese ha documentato il tutto in una diretta Facebook testimoniando tutto il suo malcontento.