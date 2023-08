Mercato nel vivo per le sette formazioni pugliesi che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B interregionale.

Sugli scudi l’Action Now! Monopoli di coach Antonio Paternoster, che ha già completato un roster di altissimo lignaggio: l’asse play-pivot è tutto argentino, con Alvaro Merlo e l’esperto Diego Corral. Pesanti le conferme del bomber Vanni Laquintana e dell’ala Matteo Annese così come l’inserimento dell’ex Bisceglie Matteo Bini. Organico profondo con i nuovi innesti Ravelli, Idiaru, Preite, Nwokoye e Fernandez.

Vuole fare molto bene anche la Virtus Molfetta, affidata al tecnico Sergio Carolillo: resteranno l’italo-bulgaro Georgi Sirakov e l’ala Marco Formica, torna Andrea Calisi in cabina di regìa e da Monteroni arriva Fabio Stefanini; aggregati anche i molfettesi doc Sasso e Mezzina. Si punta al colpo a sensazione dall’estero per il ruolo di centro.

Interessante il progetto di Lucera, con in sella il veterano Roberto De Florio: a fianco di Gramazio, Alvisi e Di Ianni sono stati inseriti il marchigiano Volpe (ex Juve Trani), la guardia ghanese di formazione italiana Ouro Bagna e il pivot croato Kresimir Elez. Non farà parte del team, invece, Ivan Scarponi.

È a buon punto anche l’Adria Bari, che ha cambiato guida con l’arrivo di Roberto Miriello in panchina. L’ultimo annuncio in ordine di tempo è Marco Clemente ma il club del capoluogo ha giocato pesante sotto canestro con gli innesti del lituano Meistas (un ritorno) e del bosniaco Malkic. Confermati Vorzillo, Callara, Ferraretti, Pugliese e Lupo, nel segno della continuità.

Svolta repentina per il Basket Corato con il ritorno di Martinelli nel ruolo di direttore sportivo e l’ingaggio del tecnico argentino Juan Manuel Gattone. Primi colpi l’ala Giovanni Bellato e la talentuosa guardia Valentin Allier; sarà ancora nei ranghi il play brasiliano Daniel Del Tedesco. Società a caccia di altri tre giocatori da quintetto.

La Dinamo Brindisi di Antonio Cristofaro si tiene stretti il play Benedetto Epifani, il pivot Vincenzo Pulli e gli under Mazzeo e Greco. Di spessore i nuovi arrivi: il regista calabrese Andrea Procopio e il lungo Gigi Brunetti. Team in fase di completamento.

Ricostruzione in corso a Mola dopo l’addio di coach Gabriele Castellitto, che sarà assistente di Gennaro Di Carlo a Nardò, in A2. Il nuovo allenatore dovrebbe essere Mario Conte, già responsabile del settore giovanile a Monteroni e reduce dall’esperienza in Liguria a Pegli. Start domenica 1° ottobre.