L’ultimo weekend di luglio, il primo da bollino rosso per l’esodo estivo, è stato certamente il più difficile per le strade di Puglia. Rallentamenti e incidenti (alcuni anche gravi) hanno animato e non poco le strade che portano alle principali località turistiche. A Bari, sulla strada statale 16, un tamponamento a catena ha coinvolto ben cinque automobili, due delle quali andate in fiamme. L’incidente è avvenuto all’altezza di Torre a Mare causando rallentamenti in entrambe le direzioni non solo per la presenza dei mezzi in strada ma anche per il fumo nero causato dall’incendio divampate tra due delle auto incidentate. Ore di traffico e lunghe attese risolte solo in serata.

Drammatico, invece, il bilancio che arriva dal Salento. Ieri mattina un 29enne, Davide Settembrini, di Ceglie Messapica, ha perso la vita in un incidente in moto. Fatale lo scontro con un’auto sul litorale di Porto Cesareo. Il 29enne è morto sul colpo. Ha invece perso la vita dopo un giorno trascorso in ospedale, il 35enne Matteo Palese, di Presicce-Acquarica, coinvolto in un incidente sabato scorso sulla statale 274, tra Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Era a bordo della sua auto quando per cause tutte da chiarire si è scontrato con un Doblò. Matteo Palese è deceduto a causa dei gravissimi traumi riportati. Incidente anche nel Foggiano, a Manfredonia, dove è in gravissime condizioni il centauro trasportato in elisoccorso a San Giovanni Rotondo ieri pomeriggio dopo un incidente in moto sulla Statale 89. Avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un guard rail, ma non si esclude il coinvolgimento di un’auto.

Un primo weekend da bollino rosso da dimenticare, mentre si va verso il primo fine settimana del mese agosto. Sarà ancora bollino rosso sulle strade pugliesi verso le principali località turistiche. Si temono, nuovamente, scene drammatiche.