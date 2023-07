Mercato nel vivo per le principali portacolori del basket pugliese. Fabio Corbani, che ha preso il posto di Frank Vitucci alla guida di Brindisi, potrà fare affidamento sul talento di Nate Laszewski, ultimo arrivato in ordine di tempo dopo gli ingaggi di Wendell Mitchell, Eric Lombardi, JaJuan Johnson, Jamel Morris e del monopolitano Tommy Laquintana, ai quali si aggiungono le conferme di Joonas Risma e Jordan Bayehe. Caccia ai due pivot che completeranno l’organico in vista del prossimo torneo di Serie A.

Scendendo in A2 Nardò, che ha annunciato l’arrivo dell’ex azzurro Matteo Malaventura nel ruolo di direttore sportivo, ha ufficializzato gli innesti di Matteo Ferrara, Lorenzo Maspero e Antonio Iannuzzi. Resteranno Andrea La Torre, Matteo Parravicini e Andrea Donda. Il sogno sarebbe tenere la star americana Russ Smith, richiestissima al piano di sopra, mentre Poletti andrà via.

Fermento in B nazionale. Ruvo grandi firme: confermati, oltre a coach Federico Campanella, la guardia Manuel Diomede, l’ala piccola Luca Toniato, l’esperto pivot Mario Ghersetti e il giovane playmaker Lorenzo Deri, finalmente ristabilitosi dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nell’ultima stagione. Mercato in entrata sontuoso: sono arrivati due ex Bisceglie, il regista Marco Contento e l’ala forte Gianmarco Leggio, lo statunitense Darryl Jackson (che era a Chieti in A2), il pivot Lorenzo Galmarini da Piacenza e il lungo russo Ilia Boev (apprezzato per alcuni mesi a Corato).

L’argentino Stefano Pierotti Alles, play-guardia classe 1998, è il colpo sfoderato dalla Cestistica San Severo, affidata alle cure del tecnico Luciano Nunzi. Esperienze per lui nei massimi campionati di Brasile e Porto Rico. Il ds Nicolas Panizza ha strappato intanto le conferme del serbo Djordje Pazin e dell’esterno Goce Petrushesvki, inserendo nel roster due lunghi di spessore come Tommaso Gatto (da Ruvo) e Yande Fall (da Fabriano), ai quali daranno il cambio l’ex Teramo Arcangelo Guastamacchia e il georgiano Roman Tchintcharauli. L’attenzione ora si sposta sugli esterni: è caccia alla guardia titolare e a due giocatori perimetrali in uscita dalla panchina.

Bisceglie ha confermato il veterano Marcelo Dip e la guardia-ala Raphael Chiti. Squadra quasi completata dal ds Di Nardo: lo straniero sarà Alex Ouandie, 27enne di passaporto bulgaro, dominante in C Gold con le canotte di Corato e Lucera. Novità attese nelle prossime ore, si punta alla salvezza con un gruppo dall’età media bassa ma talentuoso e ricco di atletismo.

Ritardo inevitabile nella costruzione del roster per il CJ Taranto, ripescato sul filo di lana. Il nuovo allenatore è Mario Cottignoli, 37 anni, tarantino doc, nella scorsa annata assistente di Gennaro Di Carlo a Nardò. Dirigenza al lavoro per allestire una squadra all’altezza della categoria.