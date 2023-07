41 anni, laureata in scienze politiche, fin da ragazza impegnata politicamente nella sinistra giovanile, in Cgil dal 2006 quando – conclusi gli studi – fu assunta da un call center di una grande multinazionale. È la prima donna e la più giovane eletta alla guida della Cgil regionale: è Gigia Bucci il nuovo segretario, eletta con il 91% dei voti dall’assemblea generale del sindacato pugliese. Succede a Pino Gesmundo, eletto il 19 maggio scorso segretario nazionale. Nella relazione programmatica che Gigia Bucci ha presentato all’assemblea generale, ha ricordato la strategia vertenziale sviluppata in questi anni in Puglia, basata su sviluppo, lavoro, ambiente. Tanti i temi sul tavolo ma la dedica di Gigia Bucci va alle donne e alle lavoratrici.

Ai lavori dell’assemblea ha partecipato il segretario generale Maurizio Landini, che si è soffermato su temi di rilevanza nazionale, come il salario minimo, le morti sul lavoro e il rapporto con il Governo.

Il servizio di News24.City.