Volontà, determinazione e forte motivazione. Oltre 3000 testimoni di Geova volontari, in vista del congresso dal tema “Siate Pazienti” in programma dal 7 al 9 luglio a Bari presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, hanno iniziato la pulizia straordinaria degli spazi, dei bagni e, addirittura il rifacimento del cancello dell’ingresso edilizia, rendendoli sicuramente più accoglienti ai tantissimi che nei prossimi giorni affolleranno la Fiera. A causa della pandemia, nel 2020 i Testimoni di Geova avevano cancellato i loro eventi in presenza in tutto il mondo e per tre anni li hanno tenuti online in più di 500 lingue. Quest’anno sono in programma in tutto il mondo circa 6.000 congressi dal tema “Siate Pazienti”. Solo in Italia, più di 75 congressi si terranno in 14 città inclusa Bari, dove se ne terranno 3. Il tema sarà quello della pazienza, evidenziandone il valore pratico attraverso esempi tratti dalla Bibbia. I momenti più attesi saranno il battesimo dei nuovi fedeli, che sarà celebrato sabato 8 luglio mattina, e un video racconto in due parti, che sarà presentato durante le sessioni del sabato e della domenica pomeriggio.