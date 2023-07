La Procura di Bari ha disposto una consulenza cinematica per fare luce sul gravissimo incidente fra due auto avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, 25 giugno, sulla circonvallazione di Turi, a seguito del quale hanno perso la vita due turiste straniere: una 60enne thailandese, morta sul colpo, ed una 66enne, deceduta il giorno successivo all’ospedale “Di Venere” di Bari dove era stata ricoverata in gravissime condizioni a seguito dell’incidente. Con le due vittime, nell’auto presa a noleggio, c’erano altre due persone rimaste ferite. Tra loro un 68enne, marito della 66enne deceduta, che era alla guida. Quest’ultimo insieme al conducente del secondo veicolo, un 37enne di Castellana Grotte, sono indagati per duplice omicidio stradale dopo il fascicolo aperto dalla Procura barese. Per il 37enne ci sarebbe anche l’aggravante di essersi messo al volante in stato di alterazione psicofisica. L’uomo infatti avrebbe assunto sostanze stupefacenti, risultando “positivo” ai relativi accertamenti a cui è stato sottoposto. Il Sostituto procuratore non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulle salme delle due turiste straniere, essendo chiaro che il loro decesso è stato dovuto esclusivamente ai pesantissimi politraumi riportati nello schianto, dando il nulla osta per la sepoltura. Considerata l’estrema gravità del sinistro, è stata invece disposta una consulenza tecnica cinematica per ricostruirne la dinamica, le cause e tutte le responsabilità. L’incarico sarà conferito venerdì 14 luglio negli uffici della Procura di Bari.