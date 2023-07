L’internazionale Saverio Bottalico dirigerà oggi la finale per il Bronzo di beach soccer degli European Beach Games, che si stanno disputando in Polonia. L’arbitro della Sezione AIA di Bari è tra i 15 fischietti convocati per questa rinomata competizione estiva su sabbia, coordinati da Michele Conti, Istruttore FIFA e Responsabile della Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer.