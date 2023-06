Al via gli esami di maturità: dalle ore 8,30, 536.008 studenti in Italia, poco meno di 2800 nella BAT e 37mila in Puglia sono chiamati in classe per sostenere la prova d’italiano. Quest’anno, come lo scorso, l’esame torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio.

Moravia con un brano tratto da ‘Gli Indifferenti’ e Salvatore Quasimodo con ‘Alla nuova luna’ che fa parte della raccolta ‘La Terra impareggiabile’ sono tra le tracce proposte ai maturandi. Tra le tracce anche il brano ‘Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp’ tratto da un testo Marco Belpoliti. ‘L’idea di nazione’ con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B ‘Analisi e produzione di un testo argomentativo’.

C’è anche una traccia sul libro-testamento di Piero Angela, «Dieci cose che ho imparato».