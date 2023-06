Questa mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso e l’amministratore e direttore generale di Grandi Stazioni Rail, Rosario Gaetano hanno fatto un sopralluogo per l’avvio dei lavori del Terminal bus di Bari Centrale che sarà realizzato all’interno dell’area di cantiere che sorge tra il sottopasso di va Quintino Sella e via Lembo, accessibile da via Capruzzi.

Come da progetto condiviso tra Grandi stazione e l’amministrazione comunale, prevede la realizzazione di 18 nuovi stalli per autobus extraurbani che attualmente sostano su via Capruzzi. I lavori a cura di Grandi Stazioni Rail (società controllata di RFI – Polo Infrastrutture del Gruppo FS) interesseranno un’area complessivamente di circa un ettaro e prevedono l’abbattimento di alcuni edifici non più funzionali all’esercizio ferroviario all’interno dell’area di cantiere che sorge tra il sottopasso di va Quintino Sella e via Lembo. A servizio dei viaggiatori saranno realizzati spazi come bar, biglietteria e bagni oltre all’allargamento del marciapiede esistente di via Capruzzi che sarà coperto con una pensilina e collegherà il Terminal con la stazione.

Gli interventi prevedono anche la realizzazione di una nuova rotatoria all’altezza dell’attuale incrocio tra via Capruzzi e via Giulio Petroni per favorire la viabilità in ingresso e in uscita dal Terminal e una velostazione all’interno della stazione, raggiungibile sia dal binario 10 che da via Capruzzi.

L’investimento complessivo è di circa 7 milioni di euro, cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e la durata del cantiere è stimata in 18 mesi.

Con questa nuova infrastruttura la stazione di Bari Centrale diventa sempre più hub intermodale della mobilità.

“Quello del Terminal bus è un progetto che la città di Bari attende da tanto tempo e che finalmente si va concretizzando grazie all’attenzione di Grandi stazioni con cui in questi anni abbiamo collaborato per giungere ad un progetto funzionale, accessibile e integrato con la viabilità limitrofa della città – spiega il sindaco Decaro -. Con questa nuova infrastruttura completiamo un pezzo importante del percorso di intermodalità della mobilità urbana e interurbana oltre a garantire dignità e maggiore sicurezza a tutti i viaggiatori del trasporto su gomma, pendolari, lavoratri, studenti e turisti, che partono e arrivano a Bari che avranno un hub dedicato connesso con gli altri accessi della stazione centrale. Via Capruzzi tornerà libera dalla sosta degli autobus e più scorrevole per i veicoli in transito. All’interno del terminal Bus, infine, sarà attrezzata anche una velostazione che potrà accogliere le bici in sosta dei pendolari che raggiungono la stazione in bici per poi salire su un treno o un autobus. Ci saranno servizi per i viaggiatori e una riqualificazione complessiva di quest’area che oggi vede la presenza di edifici non più utilizzati. Questo intervento si inserisce in un programma complessivo di ammodernamento e dell’efficientamento del servizio di trasporto a cui anche il Comune sta partecipando sul fronte della mobilità cittadina con l’acquisto dei nuovi autobus, la digitalizzazione dei servizi, la progettazione del BRT senza dimenticare che proprio su questi binari sorgerà il parco del nodo verde su cui stiamo andando avanti”

“La stazione di Bari Centrale, servita ogni giorno da oltre 270 treni e frequentata da circa 130 mila persone, grazie al nuovo terminal bus diventerà sempre più il fulcro della mobilità sostenibile. Le persone si sposteranno all’interno dell’hub seguendo un percorso agevole, dai treni ai bus e viceversa, accessibile a tutti. Un’opportunità e un incentivo in più per chi vuole lasciare a casa l’auto e utilizzare i mezzi pubblici”. ha dichiarato l’AD di Grandi Stazioni Rail, Rosario Gaetano.