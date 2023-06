Nella mattina di giovedì 15 u.sc., la Squadra Mobile della Questura di Bari ha tratto in arresto, in esecuzione della misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, due giovani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro ed in base agli elementi acquisiti nel corso delle indagini – accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – della detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e di due armi da fuoco con relativo munizionamento.

I fatti, in relazione ai quali la Polizia di Stato ha proceduto, traggono origine da una perquisizione di iniziativa eseguita, il 16.10.2022, in uno stabile di via Lombardia nel popolare quartiere San Paolo ove nelle parti condominiali del palazzo – vano tecnico dell’ascensore – è stata rinvenuta una sacca contenente sostanza stupefacente di vario tipo, già confezionata in dosi e pronta per la vendita, per un peso complessivo di circa tre chili nonché due pistole semiautomatiche, di cui una con matricola abrasa e quindi clandestina, con relative cartucce inesplose.

A seguito del ritrovamento, sul posto, è intervenuto personale della Polizia Scientifica che ha proceduto alla campionatura di quanto rinvenuto eseguendo, nei mesi successivi, una serie di accertamenti di natura tecnico scientifica che hanno permesso di accertare che la sostanza stupefacente, pari a circa 3 Kg, era del tipo cocaina, che se immessa sul mercato illecito della droga avrebbe sviluppato oltre 3000 singole dosi, mentre l’hashish e marijuana avrebbero sviluppato oltre 18000 dosi. Per quanto concerne le armi da fuoco – due pistole Beretta una cal. 7,65 e l’altra cal. 9×21, quest’ultima con matricola abrasa – sono risultate entrambe perfettamente funzionanti.

I citati accertamenti hanno permesso alla Polizia Scientifica di isolare, sulla superficie delle buste in cellophane in cui era contenuta la sostanza stupefacente e nella porzione interna del “ponticello” e “grilletto” delle armi da fuoco, alcune impronte digitali riconducibili ai due soggetti tratti in arresto.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.