Un uomo di sport ma soprattutto noto commerciante e imprenditore con svariati incarichi importanti. Si è spento all’età di 71 anni e dopo una lunga malattia Alessandro Ambrosi presidente della Camera di Commercio nonché presidente della Nuova Fiera del Levante e vice presidente nazionale di Confcommercio con delega al Mezzogiorno. Una figura di rilievo nel panorama economico sociale della Puglia e che non ha mai perso il suo legame profondo al servizio della sua terra. Unanime il cordoglio arrivato dalla politica con in primis il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano o il sindaco di Bari Antonio Decaro ma anche dal mondo sindacale e del commercio. Al suo terzo mandato come presidente della Camera di Commercio già Presidente di Confcommercio Puglia e Bari-BAT, si è laureato all’Università di Bari in Scienze dell’Informazione ed ha iniziato nel campo dell’informatica per poi avviare diverse attività nel settore alimentare, della ristorazione e del commercio al dettaglio. Attento alle tematiche digitali e ambientali, amante del mare e dello sport con trascorsi agonistici nel basket.

«Sul campo di basket come nella vita se stato un compagno di squadra forte esemplare, generoso e capace» ha spiegato il Presidente Emiliano accompagnato dal ricordo di Decaro, Sindaco di Bari che ha voluto rimarcare l’impegno in favore dello sviluppo economico del tessuto locale e nel rilancio della Fiera del Levante. Di grandi qualità professionali ed umane hanno parlato i vertici della Camera di Commercio mentre per Union Camere Puglia va via un punto di riferimento ed una guida insostituibile».

Ma da ieri i messaggi di cordoglio sono moltissimi.