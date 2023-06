Parrucche, turbanti, trucco correttivo, prodotti per la pelle. Un incontro dimostrativo di estetica oncologica, aperto a tutte le pazienti dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e in particolare a chi ha in corso un trattamento chemioterapico. Sono state presentate parrucche sintetiche e naturali, turbanti e bandane e tutte le altre soluzioni per l’alopecia da chemioterapia, cioè per la perdita di capelli dovuta a questo tipo di cura oncologica. Le cure spesso provocano anche problemi alla pelle del viso e delle mani, sono stati presentati anche prodotti e soluzioni di make up specifici, con la possibilità per le pazienti in attesa di visita, terapie o esami, di usufruire di una seduta di trucco gratuita. L’iniziativa rientra fra le proposte che l’Istituto Tumori, in collaborazione con le associazioni, gli enti e le imprese del territorio, realizza per l’umanizzazione delle cure e che prevede appuntamenti di arte, cultura, musica e cura del sé per rendere più umane le cure, meno pesanti le attese, più gentili i momenti trascorsi in ospedale.