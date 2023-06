La salvaguardia di diritti fondamentali come la tutela della salute, il rilancio del Sistema sanitario nazionale pubblico e universale, la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono queste le richieste della Camera del Lavoro metropolitana, delle categorie Funzione Pubblica e della CGIL che hanno presidiato l’Ex Cto di Bari. Una data non casuale quella del 14 giugno scelta in quanto vigilia della manifestazione regionale della Funzione Pubblica in programma giovedì 15 giugno alla quale ha aderito l’intersindacale dei medici. Sia il presidio del 14, sia la manifestazione del 15, sono in preparazione alla grande manifestazione nazionale indetta sui temi della salute che si terrà a Roma il prossimo 24 giugno.