La politica pugliese si stringe attorno alla morte di Silvio Berlusconi. Il leader e fondatore di Forza Italia, quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri, è scomparso questa mattina al San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti programmati legati ad una forma di leucemia di cui soffriva da tempo. Aveva 86 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio e di stima dal mondo politico, a partire dalla premier Giorgia Meloni che in un video messaggio ha parlato del Cavaliere come «uno degli uomini più influenti della storia d’Italia», e poi ancora «un combattente, un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni». Reazioni anche dalla politica pugliese e dagli avversari di tante campagne elettorali come Michele Emiliano: «Profondo dolore. E’ stato un grande avversario di tante battaglie. Ma era anche una persona buona, nonostante le sue contraddizioni».

Messaggio di cordoglio anche dal Partito Democratico Puglia che in segno di rispetto per la scomparsa di Berlusconi ha rinviato tutte le iniziative pubbliche in programma nei prossimi giorni. Il segretario dem pugliese Domenico De Santis ha parlato di «rispetto per un protagonista della storia di questo Paese». E poi gli alleati come il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto: «È stato senza dubbio non solo il fondatore del centrodestra – ha detto Fitto – ma anche il grande e geniale modernizzatore della politica italiana». «Un onore immenso aver lavorato per anni al suo fianco e aver meritato la sua fiducia», ha aggiunto il senatore di Forza Italia Dario Damiani. Cordoglio dai gruppi consiliari pugliesi di FI, «Il nome di Silvio Berlusconi resterà nella storia», e di Fratelli d’Italia, «oggi mancherà non solo al popolo del centrodestra, ma a tutta l’Italia».