Promuovere una nuova visione di Sud come terra di opportunità lavorative, mettendo in rete imprese, policy maker, professionisti e istituzioni: è questo l’obiettivo di ABCD- A Bari Capitale Digitale, evento, giunto alla seconda edizione e organizzato all’interno dello Spazio Murat, che fa del capoluogo pugliese il luogo ideale per l’incontro e il confronto tra professionisti, istituzioni, startupper, imprese, docenti ed esperti di innovazione digitale, filosofia, economia, sostenibilità.

“Talenti & tecnologie per un Faro nel Mediterraneo inclusivo e sostenibile” è stato questo il tema della seconda edizione, che ha riunito tantissimi partecipanti e ospiti nazionali e internazionali, per discutere di innovazione digitale, sostenibilità, south working e sviluppo economico del Sud. L’evento dedicato a chi vuole lavorare (d)al Sud, è stato realizzato da Nicolò Andreula e dalla Disal Consulting con l’agenzia di comunicazione La Content, in collaborazione con Regione Puglia.