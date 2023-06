Alla vigilia dall’inizio ufficiale in tutte le campagne pugliesi della mietitura, scoppia la “guerra del grano” con gli agricoltori pugliesi che lasciano i campi per manifestare, insieme alla Coldiretti, davanti al Varco della Vittoria del Porto di Bari, dove una nave proveniente da Vancouver sta scaricando grano canadese, luogo nel quale si utilizza il glifosate in preraccolta come disseccante secondo modalità vietate in Italia. Un oltraggio per i produttori pugliesi che raccontano di non riuscire a vendere al giusto prezzo il proprio grano sotto l’attacco delle speculazioni che hanno fatto crollare le quotazioni in un momento difficile per l’economia e l’occupazione.