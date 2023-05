L’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari si conferma polo d’eccellenza e raggiunge altri risultati importantissimi con l’attestazione da parte del Ministero della Salute dello status di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nella disciplina di ‘oncologia’. Gli IRCCS – 53 oggi in Italia – sono ospedali di eccellenza che, oltre all’attività clinica di diagnosi e cura della malattie, perseguono finalità di ricerca scientifica, con l’obiettivo di migliorare la prognosi, la prevenzione, lo screening e le terapie oncologiche. Il decreto di conferma dello status di IRCCS è stato notificato all’Istituto tumori dopo la Site-Visit della Commissione di esperti nominata dal Ministero, tenutasi lo scorso 27 ottobre. I commissari ministeriali hanno visitato diversi ambienti dell’oncologico barese, ispezionando in particolare laboratori, sale e ambienti clinici e di ricerca. Ma un altro risultato importante è la firma del contratto dei 35 ricercatori/amministrativi assunti dal piano della ricerca sanitaria. Dal 1° giugno, e fino a fine agosto, entreranno in organico nove biologi, un ingegnere biomedico, un ingegnere meccatronico, due farmacisti per le sperimentazioni cliniche, quattro infermieri di ricerca per le sperimentazioni cliniche, due informatici, sette data manager, un tecnico di laboratorio biomedico per la virologia oncologica e otto amministravi.