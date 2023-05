I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Modugno hanno tratto in arresto un 21enne di Bitetto per omicidio stradale. Il giovane, nel corso della notte, alla guida di una FORD Fiesta mentre percorreva la SP 1 da Binetto a Bitetto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è fuoriuscito dalla sede stradale impattando contro un albero di ulivo, per poi ribaltarsi nei campi.

A bordo dell’utilitaria vi erano ulteriori 4 giovani di età compresa tra i 17 e i 18 anni e, a causa dei traumi riportati, uno dei minori è deceduto sul colpo, mentre gli altri hanno riportato lievi lesioni. Le indagini sono ancora in atto a cura dei Carabinieri di Modugno.

L’auto è stata sottoposta a sequestro e affidata in custodia giudiziale.