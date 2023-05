Stop alle lettere di trasferimento: una vittoria per i lavoratori della Network Contracts, che sono scesi in tantissimi in piazza a Bari, davanti alla Prefettura, per far sentire la propria voce dopo che, nei giorni scorsi, è arrivata la comunicazione dei trasferimenti a Palermo, Milano e Taranto, anche a chi ha delle disabilità o è monoreddito. Con questo sciopero le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl confederali e di categoria, riuniti alla presenza oltre che del Prefetto Antonia Bellomo, anche degli onorevoli Melchiorre, Lacarra e Dell’Olio hanno chiesto e ottenuto il ritiro delle lettere di trasferimento. L’azienda leader nei servizi di assistenza tramite call e contact center che ha sede principale a Molfetta, per nome dell’amministratore delegato Giulio Saitti, aveva proposto la sospensione di 15 giorni dei trasferimenti con ripresa immediata della trattativa. Una proposta irricevibile per i sindacati che hanno ribadito l’esclusivo ritiro delle procedure di trasferimento dei lavoratori come Condizione unica e necessaria per riprendere le trattative.