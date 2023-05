Da oggi i familiari e i figli minori dei detenuti della casa circondariale di Bari potranno attendere di poter incontrare il proprio parente in uno spazio accogliente, allestito con materiali ludici e artistici e abbellito con un grande murale realizzato durante i laboratori educativi e artistici. Durante i colloqui tra i detenuti e i loro familiari l’area antistante a quella per le visite viene allestita e animata da attività laboratoriali e ludico-educative per le diverse fasce d’età. L’inaugurazione rientra nell’ambito del programma socio-educativo “Genitorialità oltre le sbarre”, promosso dall’assessorato al Welfare e realizzato dagli educatori del Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città.