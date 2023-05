Dalla questione delle liste d’attesa al problema enorme delle assunzioni: in un contesto difficile per la sanità pugliese le principali sigle sindacali e la Regione si assumono la responsabilità di definire un percorso condiviso di monitoraggio e intervento, attraverso tavoli di confronto, in riferimento a decisioni che verranno prese in merito alla sanità regionale. È stato così sottoscritto, dopo un incontro tra i sindacati e l’assessore alla Sanità Rocco Palese, l’assessore al Welfare Rosa Barone, il direttore del Dipartimento Promozione della salute Vito Montanaro e la direttrice del Dipartimento Welfare Valentina Romano, un protocollo in materia sanitaria e welfare, già approvato a gennaio scorso con delibera di Giunta.

Il servizio di News24.City.