Donne che devono scegliere tra lavoro e famiglia, precari che devono scegliere tra dignità e lavoro, operai costretti a scegliere tra lavoro e sicurezza, ma anche tante persone che il lavoro non ce l’hanno. Anche a Bari si celebra la festa dei lavoratori. Tante le iniziative in programma nel corso di tutta la giornata, alcune annullate per maltempo. Non è stato questo il caso della cerimonia per la deposizione di tre corone di fiori presso la lapide dedicata al sindacalista Giuseppe Di Vittorio, affissa in largo Chiurlia, che ricorda la difesa della Camera del Lavoro di Bari vecchia dall’assalto fascista del 1922. Un primo maggio che deve fare i conti con le tensioni tra sindacati e Governo, che ha scelto di convocare proprio nel giorno della festa dei lavoratori il Consiglio dei Ministri per discutere del decreto lavoro.