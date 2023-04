Uno dei momenti più attesi dai baresi: iniziano le celebrazioni in vista della festa di San Nicola che animerà il capoluogo pugliese con le sue tradizioni. A dare simbolicamente il via ai festeggiamenti è il consueto sorteggio dei due motopescherecci, avvenuto nella Basilica nicolaiana della città Vecchia, che traporteranno il 7 e 8 maggio il Quadro e la Statua del Santo di Myra. Così, a seguito dell’esposizione della statua di San Nicola, della celebrazione eucaristica e qualche minuto di attesa per l’estrazione, come da tradizione, del bussolotto con la scritta ‘’Basilica di San Nicola’’ sono stati sorteggiati i due motopescherecci, su cinque partecipanti, che trasporteranno il Quadro e la Statua del Santo a mare, rispettivamente il 7 e l’8 maggio. Sarà il motopeschereccio ‘Leopardo’ di Giuseppe Susca di Mola di Bari, che per la prima volta ha partecipato al sorteggio, a trasportare la statua di San Nicola durante la Processione a mare dell’8 maggio prossimo a Bari. Estratto anche il motopeschereccio che porterà il quadro del Santo il 7 maggio: si tratta de ‘La Nuova Rosa’ dei fratelli Lorusso. Un momento attesissimo da fedeli, curiosi e turisti che non vedono l’ora di assistere alle celebrazioni per festeggiare il Santo Patrono della città.