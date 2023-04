Questa mattina un 40enne originario di Bari è stato ricoverato all’ospedale Di Venere del capoluogo pugliese per una ferita da colpo d’arma da fuoco ad una gamba. I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo sono intervenuti intorno alle ore 12 per ricostruire la dinamica del fatto e indagare per individuare l’autore del reato. L’uomo non è in pericolo di vita.