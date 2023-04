Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto inaugura Polis ad Alberobello: l’ufficio postale diventa la casa digitale della cittadinanza, che da oggi potrà usufruire dello sportello unico per i servizi del Ministero della Giustizia e presentare la domanda per gli atti di volontaria giurisdizione, ( come il ricorso per l’istituzione dell’Amministratore di Sostegno e il Rendiconto dello Stato Patrimoniale dell’Amministrato), secondo quanto contenuto nella Convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore. L’ufficio postale di Alberobello è tra i primi in Italia scelti per l’avvio dei servizi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane e MIMIT. Ultimati i lavori di adeguamento tecnologico, l’ufficio postale ha ripreso la propria attività e Grazie a Polis sono garantiti ai cittadini nuovi punti di accesso ai servizi dell’amministrazione per favorire una “giustizia di prossimità” sempre più vicina al territorio e alle comunità, riducendo così l’impatto sulle cancellerie e sugli uffici giudiziari.