La sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio, è stata eletta presidente di Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) di Puglia. L’elezione è avvenuta per acclamazione. Pascazio è la prima donna a ricoprire questo ruolo.

«Faccio gli auguri miei e a nome della Giunta regionale a Fiorenza Pascazio, che è stata chiamata oggi a presiedere i sindaci di Puglia nell’Anci. L’Anci è un fiore all’occhiello dell’Italia e con i sindaci pugliesi la Regione collabora da sempre e intende rafforzare ogni forma di cooperazione», dice il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in una nota. «E a partire dalla prossima sfida della spesa dei fondi Pnrr la Regione è a disposizione per fornire ogni aiuto per arrivare a raggiungere tutti i traguardi, perché l’obiettivo è uguale per tutti: migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi. Un obiettivo che non può che essere unitario, come unitaria è l’Anci in ogni sua espressione», conclude.