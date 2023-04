Sono scene di straordinaria follia quelle viste ieri pomeriggio ad Altamura, dove era in programma la partita di calcio tra la squadra locale e il Matera, il “Derby della Murgia”, valido per la 29esima giornata del campionato di serie D, girone H. Gravi disordini tra i supporters delle due società calcistiche si sono verificati all’esterno dello stadio “Tonino d’Angelo” prima dell’inizio del match, terminato con il punteggio di 3-1 per i padroni di casa.

Le due tifoseria si sono affrontate in via Vecchia Buoncammino, nei pressi del settore ospiti, dando vita ad un fitto lancio di pietre, bastoni di legno e transenne. Esplosi anche diversi petardi. Il bilancio degli scontri, in base a quanto reso noto dalle Forze dell’Ordine, parla di almeno sei persone ferite: tre tra le fila degli ultras delle due squadre, e tre tra gli uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri. In particolare, un supporter altamurano, rimasto ferito in maniera più seria, è stato condotto presso l’ospedale “Perinei”, dove è stato sottoposto alle cure mediche. Altri due tifosi, uno dell’Altamura e l’altro del Matera, sono stati medicati e giudicati guaribili in una decina di giorni.

In attesa di una ricostruzione ufficiale, sembra che a dare il via alla sassaiola sia stato un folto gruppo di tifosi di casa, composto da circa cinquanta persone, che avrebbero affrontato altrettanti materani. La situazione è tornata alla normalità solo dopo l’intervento dei militari dell’Arma e dei poliziotti, in tenuta anti sommossa. Sul posto anche diverse ambulanze del 118.

Numerose le auto parcheggiate, che hanno riportato danni, anche ingenti, a seguito del fitto lancio di pietre e bastoni. Polizia e Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dei violenti disordini. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, nei pressi dell’impianto sportivo, e quelle riprese da alcuni telefonini e poi fatte circolare in rete.