Sono 150 gli alberi piantumati all’interno della pineta San Francesco, storico parco di Bari, nell’ambito del progetto “Un albero per respirare, per prevenire e contrastare le malattie respiratorie”, a cura dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri – Italian Thoracic (AIPO-ITS), la Società italiana di pneumologia – Italian Respiratory Society (SIP-IRS) e la Federazione italiana pneumologia (FIP) con Legambiente. Attraverso l’iniziativa si intende rinnovare il proprio impegno nel ribadire l’importanza di un’aria e un ambiente puliti come fattori determinanti per la promozione della salute dei cittadini. La vegetazione svolge, infatti, un importantissimo ruolo di filtro biologico capace di assorbire gli inquinanti gassosi attraverso le foglie e i metalli pesanti attraverso le radici.