Tragedia sfiorata nel quartiere libertà a Bari, tra via Trevisani e via Pietro Ravanas, nella mattinata di martedì 28 marzo. Una donna georgiana di 32 anni è stata colpita, all’interno della sua abitazione, con varie coltellate al collo, restando gravemente ferita. La vittima, trasportata in ospedale dove è stata ricoverata in codice rosso, non sembra fortunatamente essere in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, allertata dalla chiamata del 118. Sulle tracce dell’autore del folle gesto la squadra mobile, che al momento non ha ancora eseguito fermi. Al vaglio degli inquirenti una possibile lite coniugale, i cui motivi restano da chiarire, che sarebbe sfociata nel feroce accoltellamento.