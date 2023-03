La ripartizione Sviluppo economico rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, a questo link, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e l’elenco delle domande non accoglibili in relazione all’avviso per la concessione temporanea dei posteggi nell’ambito della sagra di San Nicola 2023, in programma dal 6 al 9 maggio.

Su 155 istanze pervenute per l’assegnazione di spazi per la vendita di prodotti non alimentari, di artigianato, dell’enogastronomia pugliese, paninoteche mobili, fast food, friggitorie e street food – 152 sono state accolte e 3 escluse.

Gli aventi diritto, o altra persona formalmente delegata, dovranno presentarsi, muniti di copia del documento di riconoscimento e marca da bollo da 16 euro, presso la ripartizione Sviluppo economico (largo Chiurlia 27), a partire dal 2 e fino al 5 maggio, per il ritiro della concessione del posteggio assegnato. Il mancato ritiro comporta automaticamente la rinuncia alla partecipazione alla manifestazione.

Le attività di vendita saranno consentite fino alle ore 2 del mattino, ad esclusione del 9 maggio, in cui dovranno terminare alle ore 24. Come di consueto, l’intera area della manifestazione sarà chiusa al traffico: pertanto l’approvvigionamento delle merci potrà essere effettuato solo con carrelli portati a mano.

Avverso la graduatoria provvisoria potranno essere prodotte osservazioni e/o documentazione integrativa da presentare al Comune entro il prossimo 11 aprile.

Si ricorda che le zone/tratti di lungomare interessati dalla manifestazione e gli stalli da assegnare sono stati così individuati:

lato mare lungomare Imperatore Augusto: posteggi dal n. 1 al n. 5, nel tratto compreso tra via Genovese e piazza IV Novembre;

lato mare lungomare Imperatore Augusto: posteggi dal n. 1 al n. 46, nel tratto compreso tra il molo Sant’Antonio e il semaforo pedonale collocato di fronte alla scalinata di Santa Scolastica, riservati principalmente allo stazionamento di paninoteche mobili – fast food, friggitorie e street food;

via Genovese (lato giardino Carofiglio): posteggi dal n. 1 al n. 3;

lato terra lungomare Imperatore Augusto: posteggi dal n. 1 al n. 28, nel tratto compreso tra via Genovese e il Fortino;

lato terra lungomare Imperatore Augusto: posteggi dal n. 1 al n. 94, nel tratto compreso tra il Fortino e l’Autorità portuale.

Nessuna occupazione sarà autorizzata oltre il limite dell’incrocio tra il lungomare Imperatore Augusto e il corso Vittorio Emanuele.