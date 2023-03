Verrà interrogato lunedì prossimo Renato Canonico, uno dei tre feriti nella rissa a colpi di coltello avvenuta a Capurso il 16 marzo scorso in cui è morto il muratore 29enne di Mola di Bari Vito Caputo. L’interrogatorio si svolgerà in Procura dinanzi al pm inquirente, Michele Ruggiero. Canonico, insieme al figlio 25enne Piero, viaggiava a bordo della Peugeot grigia che sarebbe stata inseguita dalla Volkswagen su cui c’erano Caputo e l’amico Fabio Domenico Chiarelli, interrogato ieri dal pubblico ministero Michele Ruggiero. Chiarelli e i due Canonico sono al momento indagati per rissa aggravata dalla morte di uno dei partecipanti.

Renato Canonico è stato dimesso ieri dall’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in cui è rimasto ricoverato per sei giorni per le ferite riportate nella rissa. Al momento non è ancora stato fissato l’interrogatorio del figlio Piero. I due sono assistiti dagli avvocati Massimo Roberto Chiusolo e Loredana Manginelli. Sempre lunedì, alle 12.30, verranno svolti accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni, già sequestrati, dei tre indagati e della vittima. Alla procedura di estrazione dei dati, per cui è stato incaricato il dottor Davide Carnevale, hanno facoltà di partecipare gli indagati attraverso i propri consulenti.