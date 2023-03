Ascolto, dialogo e musica: sono gli elementi che hanno caratterrizzato le utlime ore nella Casa Circondariale di Bari, all’interno della quale per la prima volta Governo e detenuti si sono incontrate per un dibattito sulle criticità penitenziarie. Ad ascoltare e a cercare di dare delle risposte il Viceministro della Giustizia, l’avv. Francesco Paolo Sisto, insieme alla direttrice Valeria Pirè. Un focus importante sul tema del sovraffollamento degli istituti penitenziari e sulla carenza di personale. Non solo perché è stata l’occasione anche per ricordare l’importanza della musica classica: la Fondazione European Arts Accademy “Aldo Ciccolini” di Trani e la Casa Circondariale di Bari, hanno organizzato un ciclo di concerti proprio i detenuti. Con questa iniziativa di utilità sociale si intende aiutare cittadini che stanno pagando un conto alla giustizia a recuperare con la musica il senso della bellezza del vivere civile. L’evento, promosso dal Viceministro Sisto, e che si inserisce nel progetto di utilità sociale “Proviamoci”, patrocinato dal Comune di Bari, è stato realizzato grazie alla sensibilità degli Sponsor Rotary International Distretto 2120, Rotary Club di Trani e Ordine degli Avvocati di Bari.