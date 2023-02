4 milioni di euro finanziati, 1 milione di cofinanziamento, 50 presentazioni pubbliche, 188 progetti presentati di cui 94 finanziati e 30 avviati da luglio del 2022, 13 le liquidazioni della prima tranche. Sono questi i risultati del bando “Un negozio non è solo un negozio”, la misura che sostiene le attività commerciali di Bari con contributi a fondo perduto fino a 50mila euro, in cambio della promozione dei progetti per migliorare la città. Di questo si è parlato nel corso dell’evento di presentazione e networking della nuova scena commerciale barese, “Commercio Prossimo”, organizzato negli spazi di Porta Futuro, nell’ambito di d_Bari 2022-2024, il programma per il sostegno all’economia urbana.

Il servizio.